В Минтрансе России ожидают рекордного пассажиропотока с ОАЭ

В этом году объем пассажирских авиаперевозок между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) уже превышает динамику 2024-го. По итогам года Минтранс ожидает рекорд. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин.

В прошлом году было перевезено около 1 млн 350 тыс. пассажиров. За пять месяцев этого года — почти 750 тыс. «Поэтому ожидания по году у нас самые позитивные»,— приводит пресс-служба Минтранса слова господина Никитина.

В 2024 году объем пассажирских авиаперевозок российскими авиакомпаниями между Россией и ОАЭ вырос в два раза. Россия работает над увеличением аэропортов, в которые смогут летать эмиратские авиакомпании. Это следует из заявления министра, которое приводит ТАСС. Расширение географии полетов будет способствовать росту туризма, деловых контактов и развитию транспортно-логистических связей, отмечается в пресс-релизе ведомства.

Сегодня глава Минтранса России и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Мохамед Аль Мазруи подписали меморандум о взаимопонимании между транспортными ведомствами стран в области наземного транспорта. Это позволит сторонам начать работу в том числе в области беспилотного транспорта и искусственного интеллекта в наземном транспорте, подчеркнули в ведомстве.