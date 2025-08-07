На Ставрополье объявлено штормовое предупреждение о ливнях и усилении ветра

В период с 16:30 до 17:30 и до конца суток 7 августа и далее в течение суток 8 и 9 августа местами в Ставропольском крае ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В регионе существует вероятность возникновения ЧС, связанных с увеличением количества ДТП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев. Лучше в это время находясь в помещении, держаться как можно дальше от окон, а во время грозы не пользоваться электроприборами.

В случае экстренных ситуаций звонить по телефону 112.

Наталья Белоштейн