Президент Бразилии предложит странам БРИКС обсудить ответ на пошлины США

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует провести переговоры с главами Индии и Китая, чтобы согласовать позицию БРИКС в ответ на введенные США пошлины.

«Я собираюсь обсудить с ними текущее положение каждой страны и последствия этой ситуации для всех участников, чтобы мы могли принять решение»,— заявил Луис Инасиу Лула да Силва в интервью Reuters. «Важно помнить, что в G20 входят десять стран БРИКС»,— добавил он.

По его словам, Бразилия, председательствующая в БРИКС, намерена обсудить с партнерами причины нападок президента США Дональда Трампа на многостороннюю систему международных отношений и его цели.

Господин Трамп назвал страны БРИКС «антиамериканскими» и предложил ввести дополнительные 10-процентные пошлины на их товары. Среди самых высоких тарифов — 50-процентные пошлины на бразильский экспорт и 30-процентные — на китайские и южноафриканские товары. 6 августа он пригрозил добавить пошлины в 25% на индийский импорт из-за закупок Индией российской нефти.