Полиция в Москве задержала нарушителей на катерах

Сотрудники транспортной полиции в столице задержали двух человек после попытки скрыться на катерах по акватории Москвы-реки. Как сообщила пресс-служба МВД России по Центральному федеральному округу, погоня началась после проверки незаконного пункта аренды маломерных судов.

Один из задержанных — житель Санкт-Петербурга — оказывал услуги по боатшерингу вне специально отведенных для этого мест и без необходимых документов. При изъятии катеров на специализированную стоянку мужчина вместе со знакомой запрыгнули в два судна, стоявших у пристани, и попытались скрыться. Их быстро догнали.

Симоновский районный суд Москвы признал обоих нарушителей в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции (ч. 1 ст. 19.3 КоАП). Женщину приговорили к административному аресту на семь суток, мужчину оштрафовали на 4 тыс. руб.