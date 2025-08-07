Прощание с актером Владимиром Сафроновым пройдет 9 августа

Церемония прощания с актером Владимиром Сафроновым состоится на исторической сцене Государственного академического Малого театра 9 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Она пройдет с 11:00 до 11:40 мск.

Владимир Сафронов умер 6 августа в возрасте 84 лет. В 1962 году он окончил ВТУ им. М.С. Щепкина, после чего служил в Первом Московском областном драмтеатре. На сцене Малого театра начал выступать с 1972 года. Там он сыграл более 60 ролей.

С 1975 года господин Сафронов преподавал актерское мастерство в Щепкинском театральном училище. С 2001-го — читал курс лекций по теории и практике актерского мастерства на факультете искусств МГУ. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Полина Мотызлевская