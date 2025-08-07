Ульяновское УФАС включило в РНП ООО «Яхо», сорвавшее три контракта

Ульяновское управление УФАС включило в РНП сроком на два года подрядчика при реализации нацпроекта «Кадры». ООО «Яхо» не исполнило обязательства сразу по трем контрактам, проинформировали в регуправлении антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Обществу предстояло выполнить работы по разработке дизайн-проекта и проектно-сметной документации по ремонту центров занятости в трех районах области: Новоорском, Сакмарском и Пономаревском. Указанные работы к сроку подрядчик не выполнил, документы, почему так произошло, не предоставил.

«Срыв контрактов впоследствии способствовал затягиванию заключения договоров на выполнение ремонта в центрах занятости».— заявили в УФАС.

Алексей Алексеев