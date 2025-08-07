Группа ФИНГО передала Ростовскому колледжу новые сварочные аппараты

Группа ФИНГО, ведущий российский поставщик инновационных решений в сфере газоочистки, передала в дар Ростовскому колледжу отраслевых технологий новые сварочные аппараты. На этом оборудовании будут проходить обучение будущие сварщики, которых так ждут на Семибратовском заводе газоочистного оборудования (входит в Группу ФИНГО).

«Уверен, что наше оборудование поможет повысить качественные показатели учебного процесса. С Ростовским колледжем мы сотрудничаем уже более семи лет — наше предприятие очень заинтересовано в обучении ребят по специальности «сварщик». Мы уверенно смотрим в будущее, поэтому приветствуем молодых специалистов, которые приходят к нам, чтобы познакомиться с предприятием»,— отметил Александр Павлов, директор по производству Группы ФИНГО.

На одной из производственных площадок Ростовского колледжа Группа ФИНГО обновила сварочную мастерскую, проведя в ней ремонт на средства Семибратовского завода газоочистного оборудования. Здесь подключили систему вытяжной вентиляции, провели новое освещение и заменили электропроводку на современную.

ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»