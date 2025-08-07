Музыкальный фонтан банкрота в Пятигорске продают на торгах за 10 млн рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося ООО «Универсал» из Ессентуков проводит торги по продаже музыкального фонтана стоимостью 10,2 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На торги выставляется музыкальный фонтан, включающий 120 позиций оборудования. В составе лота — шаровые краны различных диаметров, опоры, фланцы из нержавеющей стали, подводные светодиодные светильники, фонтанные насосы, датчики силы ветра, шкафы управления, трубы PVC и электротехнические компоненты.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Универсал» зарегистрировано в 1996 году в Ессентуках Ставропольского края. Компания занимается деятельностью, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора. Учредитель — Федор Кузнецов. Уставный капитал общества — 10 тыс. руб. Выручка компании за 2022 год составила 23,4 млн руб., убыток — 17 млн руб.

Компанию признал несостоятельной Арбитражный суд Ставропольского края 20 июля 2023 года. В отношении организации открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим утвержден Павел Шилов, член Союза СРО АУ «Стратегия».

Сумма задатка составляет 20% от начальной цены реализации лота. Заявки принимаются до 12 сентября, торги проходят в открытом формате по составу участников и предложениям о цене. Аукцион состоится 15 сентября на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов».

Тат Гаспарян