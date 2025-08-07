Молодые специалисты ФИНГО посетили форум «Инженеры будущего»

Молодые инженеры Группы ФИНГО, российского поставщика инновационных решений в сфере газоочистки, приняли участие в ежегодном Международном молодежном форуме «Инженеры будущего», организованном Союзом машиностроителей России при поддержке ГК «Ростех». Ключевой целью мероприятия стало системное вовлечение молодежи в процессы инновационного развития машиностроительного комплекса, а также повышение роли молодых специалистов в создании научного и образовательного потенциала. Среди участников форума – студенты и аспиранты высших учебных заведений, сотрудники промышленных предприятий, чей средний возраст не превышает 35 лет.

«Считаю участие в форуме очень полезным, поскольку здесь представлено большинство машиностроительных кластеров, включая автомобиле- и авиастроение, высокоточные комплексы. В качестве спикеров на форуме выступали представители крупнейших машиностроительных компаний страны, а также преподаватели МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, Тульского государственного университета. На лекциях форума обсуждались передовые разработки в направлении искусственного интеллекта, криогеники и квантовых технологий. По итогам участия в форуме я получил удостоверение о повышении квалификации, выданное Тульским госуниверситетом и сертификат об участии в форуме»,— отмечает Александр Абрамов, технический специалист первой категории Группы ФИНГО.

Международный молодежный форум «Инженеры будущего» прошел в тринадцатый раз, в этом году местом его проведения была выбрана Тульская область. Мероприятие собрало более тысячи участников, которые приехали из 76 стран мира и 56 российских регионов. Программа включала более тридцати часов практических семинаров, лекционную и деловую часть, а также спортивные соревнования, мастер-классы и экскурсии. Молодежный форум завершился награждением участников на основе личного и корпоративного рейтингов.

