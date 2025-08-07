Неизвестный напал с ножом на мэра французской коммуны

Неизвестный напал с ножом на Жиля Дюссо — мэра коммуны Вильнев-де-Марк на востоке Франции. Как сообщила газета Le Parisien, господина Дюссо госпитализировали в критическом состоянии, но сейчас его жизни ничего не угрожает.

Нападение произошло вечером 6 августа, когда Жиль Дюссо шел по улице со своим 28-летним сыном. Преступник нанес мэру три удара в грудь, после чего скрылся с места преступления и вернулся уже на машине. Как пишет Le Parisien, злоумышленник попытался задавить мэра и его сына, но врезался в стену. После он атаковал сына господина Дюссо и скрылся.

Нападение на господина Дюссо осудили президент Франции Эмманюэль Макрон и глава МВД Брюно Ретайо. Прокуратура Вены начала расследование по факту «покушения на убийство должностного лица», сообщает газета. Предполагаемый преступник до сих пор находится в розыске.

Главным подозреваемым, по данным RTL, является 60-летний житель из деревни, у которого недавно возник конфликт с Жилем Дюссо.