«Яндекс» внедряет маркировку ИИ-контента

«Яндекс» (MOEX: YDEX) совместно с Институтом системного программирования (ИСП) РАН разрабатывает систему невидимой глазу маркировки для контента, сгенерированного искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники.

При генерации аудио-, видео- и фотоконтента будут внедряться незаметные для человека алгоритмические паттерны или микроскопические маркеры. Обнаружить их смогут специальные анализаторы, разработка которых — еще одна часть проекта. Сейчас «Яндекс» разрабатывает такой сервис для определения ИИ-происхождения картинок, которые генерирует их нейросеть «Шедеврум».

Представитель «Яндекса» заявил «Ведомостям», что для распознавания материалов, созданных с помощью нейросетей от других компаний, следует создать отраслевой стандарт генерации ИИ-контента. Сроки готовности новой разработки компания изданию не сообщила.

В компании подчеркнули, что речь идет только об опознавании отечественных нейросетей — никакого влияния, к примеру, на ChatGPT у «Яндекса» нет.