Нацпроект перемен

В этом году в Башкирии, как и в других регионах России, стартовал национальный проект «Инфраструктура для жизни», направленный на кардинальное улучшение качества жизни граждан. Благодаря инвестициям в жилищную, транспортную, социальную и коммунальную инфраструктуру власти планируют повысить качество жизни в российских регионах на 30% к 2030 году и на 60% — к 2036 году. В ближайшие три года на реализацию этой амбициозной цели будет направлено более 3,8 трлн руб. Эксперты, проводя параллели с советскими «пятилетками», отмечают, что у нового проекта есть все шансы на успех.

Что за новый нацпроект?

С 1 января 2025 года в российских регионах, включая Башкирию, стартовал нацпроект «Инфраструктура для жизни». Его задача, как сообщала пресс-служба Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, — улучшение жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры. В проект вошли 12 программ, в том числе «Формирование комфортной городской среды», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Ипотека», «Развитие общественного транспорта». Главные цели проекта были перечислены президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, а также определены в его указе «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Согласно проекту, к 2030 году качество жизни в российских регионах должно увеличиться на 30% и на 60% — к 2036 году.

В части строительства к 2030 году необходимо обеспечить граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. м на человека и не менее 38 кв. м — к 2036 году. Также планируется обновление жилищного фонда не менее чем на 20% по сравнению с показателем 2019 года, сокращение аварийных домов, повышение доступности жилья на первичном рынке, строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и водоотведения. На реализацию этой цели в этом году планируется выделить 3,8 трлн руб. Куратором проекта назначен заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, а руководителем — глава минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Перевыполнят ли план в Башкирии?

Глава Башкирии Радий Хабиров во время послания Курултаю в декабре 2024 года назвал «Инфраструктуру для жизни» «важнейшим» национальным проектом. «Со следующего года в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» будем развивать наши опорные населенные пункты,— сказал глава региона.— Правительству республики необходимо совместно с муниципальными образованиями провести инвентаризацию имеющейся инфраструктуры и разработать дорожные карты по реализации этого важнейшего национального проекта».

В Башкирии проект затронет 62 опорных населенных пункта, включая Уфимскую и Южно-Башкортостанскую агломерации.

По словам исполняющего обязанности министра строительства и архитектуры Башкирии Артема Ковшова, благодаря проекту качество жизни в этом году повысится на 14,8%, а к 2030 году этот показатель вырастет до 32,3%. Для этого перед Башкирией поставлена задача к 2030 году вводить не менее 4 млн. кв. м жилья. Достижение цели позволит увеличить обеспеченность граждан жилыми помещениями площадью 34,7 кв. м в среднем на человека, а это почти на два квадрата выше, чем по стране, отметил министр.

Говоря об обновлении жилищного фонда, Артем Ковшов отметил, что в Башкирии остаются аварийными свыше 700 домов площадью около 300 тыс. кв. м, из которых 565 многоквартирных домов вошли в Адресную программу республики по переселению граждан из аварийного жилья. Эту программу реализуют до 2030 года в шесть этапов. На первый этап «Фонд развития территорий» выделил около 105 млн руб., республика — еще 17,2 млн руб. На эти деньги закуплены 23 помещения для расселения двух домов в Уфе и выплачена выкупная стоимость жителям пяти домов в Бирске. До 2030 года планируется на 30% оптимизировать процедуры в сфере строительства, чтобы можно было согласовывать вопросы без посещения ведомства.

В рамках проекта в этом году также благоустроят 94 общественные территории. На это потратят 1,2 млрд руб.

Также в этом году планируется ремонт 735 км дорог и 1,1 тыс. погонных метров мостов. В частности, уже отремонтированы около 18 км дороги Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка, 1,2 км дороги Нефтекамск — Янаул, 5 км дороги Дюртюли — Груздевка, 5,8 км дороги Уфа — Бирск — Янаул. Помимо этого, строительная готовность моста через реку Ик на границе с Татарстаном составила 65%, моста через реку Узян вблизи села Бишкаин — 88%. На эти цели выделят 17,3 млрд руб., в том числе 9,7 млрд руб. — из федерального бюджета. До конца 2030 года необходимо довести долю дорог опорной сети, находящейся в нормативном состоянии, до 85%, долю региональных дорог — до 60%.

Реализацию нацпроекта оценивают с помощью интегрального показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах». Для его расчета используют 16 компонентов по 12 видам инфраструктур.

Вице-премьер Марат Хуснуллин похвалил Башкирию за результаты, комментируя итоги проекта за полгода. Он отметил, что республика наравне с 17 регионами, включая Татарстан, уже достигла показателя нацпроекта по вводу жилья на душу населения — не менее 0,8 кв. м на человека.

Денег нет, а планы есть

По словам доктора экономических наук, депутата Курултая Башкирии Рустема Ахунова, нацпроекты первой волны — 2018— 2024 годов — «были, в целом, успешно реализованы». «По оценке экспертов, в стране достигнуто 95,3% ключевых показателей, а по большинству из них плановые значения перевыполнены», — отметил экономист, добавив, что Башкирия за пять лет получила на реализацию проектов около 140 млрд руб. из федерального бюджета.

Говоря о нацпроектах второй волны (2025—2030 годы), Рустем Ахунов подчеркнул, что в их систему управления внедрили рисковый подход, позволяющий выявлять риски недостижения показателей и своевременно принимать необходимые меры. «Рассуждая в региональном контексте, отмечу, что в текущем году все субъекты РФ подключатся к федеральной цифровой системе госуправления, призванной создать единое информационное пространство для федеральных и региональных органов власти. Уверен, что такая система повысит качество принятия решений за счет системы мониторинга и контроля проектов в режиме реального времени»,— добавил Рустем Ахунов.

За первое полугодие, по его словам, расходы федерального бюджета на реализацию нацпроектов составили 2,7 трлн руб. или 46,1 % от запланированных. Исполнение национального проекта «Инфраструктура для жизни» составило 30,6%. «Ключевым ограничением в реализации нацпроектов является сложная финансовая ситуация, вызванная макроэкономическими и геополитическими вызовами», — резюмировал профессор.

Реинкарнация советских «пятилеток»

По словам экономиста Всеволода Спивака, подобные нацпроекты — реинкарнация советских «пятилеток».

«Думаю, и результаты будут ровно такими же, которые были в СССР: умеренный прогресс в выбранных направлениях при том, что значительная часть измеримых достижений будет достигнута не только преумножением фактических показателей, но и манипуляциями с методиками учета и акцентом на "правильном" измерении,— отметил экономист. — Установленные плановые показатели весьма адекватны и скорее отражают естественную динамику развития, нежели то, что можно было бы назвать прорывом».

Говоря об одном из показателей программы — увеличение доли объектов образования, включая библиотеки, а также объектов первичной медико-санитарной помощи, которые находятся в удовлетворительном состоянии — Всеволод Спивак отметил, что цели можно добиться как за счет строительства и ремонта школ, библиотек и ФАПов, так и за счет ликвидации тех из них, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

«Какой вклад в выполнение целевых показателей внесет каждый их этих вариантов? Если обновление будет достигнуто за счет нового строительства или ремонта — это хорошо. А вот если цели будут достигнуты преимущественно за счет ликвидации изношенных объектов без адекватного их замещения новыми, то вряд ли это улучшит жизнь людей. По состоянию на 2000 год в России было 68,6 тыс. школ. Сейчас их менее 40 тыс. В 2018 году в Башкирии было 1318 школ. На 1 января 2025, по данным министерства просвещения Башкирии, осталось 1254. С библиотеками тенденция даже более выражена. Каждый год в России сокращается 200-400 библиотек», — резюмировал экономист.

Венера Хисамова