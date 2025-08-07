ИИ-директора внедряются в бизнес

В России растет спрос на директоров по искусственному интеллекту. Им готовы платить до 1,5 млн руб. Впрочем, должность относительно новая, и рынок только формируется. В X5 под развитие ИИ выделили отдельный департамент. В «Северстали» к 2030 году планируют внедрить нейросети в работу большинства сотрудников. А в «Авито» надеются, что оптимизация принесет до 21 млрд руб. дополнительной выручки. Кто такие ИИ-директора? И зачем они бизнесу? Подробности — у Александра Мезенцева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Если ИИ-визионеры тестируют гипотезы, то ИИ-директора отвечают за внедрение готовых решений в бизнес-процессы. Это прикладная, но стратегическая роль. По данным “Ъ”, внедрение искусственного интеллекта может повысить эффективность процессов примерно на 30%. В банках и финтехе нейросети используют для борьбы с мошенниками. В ритейле — для прогнозирования спроса и ценообразования. В нефтегазовом секторе — для аналитики добычи и мониторинга оборудования.

По словам собеседников “Ъ FM”, наибольший рост интереса к позиции ИИ-директора сейчас наблюдается в металлургии и агросекторе. Кроме технических компетенций, необходимы и управленческие навыки, отмечает IT-директор логистического оператора ПЭК Андрей Щербина: «С точки зрения обязанностей это проведение аудита, выявление процессов, понимание и проектирование того, как их можно автоматизировать. Работа организована так, что у нас есть деление на производство, поддержку, подразделение, которое занимается отслеживанием эффективности и, соответственно, закупки. Должность ИИ-директора актуальна для любого бизнеса, у которого есть большой объем бизнес-процессов, связанных с ручным трудом. Какая-то не суперсложная, не суперкреативная и часто повторяющаяся работа».

С начала 2025 года число вакансий с функциями ИИ-директора выросло почти 40%, пишут «Известия». На рынке укрепляется тренд на гибридные позиции. Такие специалисты часто совмещают обязанности директора по данным или технического директора. При этом, по словам HR-директора OPEN Group Валерии Доманской, зарплаты директоров по искусственному интеллекту уже сравнимы с доходами топ-менеджеров в крупных корпорациях: «Стартапы, средний бизнес предлагают от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. в месяц. Крупные компании в области IT, ритейла, телекома могут варьировать зарплатную вилку в районе 400-800 тыс. руб. У топ-корпораций — нефтегаз, банки, госпроекты — оффер может составлять от 800 тыс. руб. до 1,5 млн руб. и выше. Для сравнения, рядовые специалисты в области искусственного интеллекта, то есть это инженеры, аналитики, получают от 150 тыс. руб. до 300 тыс. руб.».

По оценкам экспертов, в ближайшие три года должность ИИ-директора станет стандартом для бизнеса. На этом фоне Сбербанк инвестирует 1 млрд руб. в образовательные программы для студентов профильных вузов. Это позволит подготовить свыше 2 тыс. специалистов в IT и искусственном интеллекте. Чаще всего на позиции ИИ-директоров приглашают продакт-менеджеров.

Зачастую это внутренние кандидаты, рассказала основатель IT-рекрутингового агентства At search Group Елена Морозова: «Пока на практике это, скорее всего, отдельная должность уровня проджект-менеджер, портфолио-менеджер. Он по сути является партнером для руководителей всех бизнес-подразделений, широко смотрит на рынок и предлагает своим коллегам внутри протестировать и познакомиться с каким-либо решением. На этапе исследования это может быть один человек с аналитиком, с консультантом, а дальше уже будет проектная команда в зависимости от поставленных перед проектом задач».

Впрочем, уже сейчас навыки работы с искусственным интеллектом становятся обязательными при найме. По данным SuperJob, число вакансий с такими требованиями за последний год выросло почти в 2,5 раза. Лучше всего ИИ-специалистов, по оценке Forbes, готовят в Высшей школе экономики, МФТИ и ИТМО.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Валерия Калинина