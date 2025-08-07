В Ульяновской области грузовик столкнулся с пассажирским поездом

Следователи ульяновского следственного отдела СКР на транспорте выясняют обстоятельства столкновения поезда и грузовика в Мелекесском районе Ульяновской области. Об этом в четверг сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР (ЦМСУТ СКР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

По предварительной информации ведомства, днем 7 августа 2025 года на 1004-м километре Куйбышевской железной дороги (железнодорожный переезд перегона Обамза — Блок пост) произошло столкновение грузового автомобиля с пассажирским поездом № 354, следовавшим по маршруту Имеретинский курорт — Пермь (раньше маршрут назывался Адлер — Пермь). Автомобиль получил технические повреждения, человеческих жертв нет. В ЦМСУТ СКР пояснили, что, по предварительной версии, грузовик остановился на линии соприкосновения с поездом, а машинист поезда уже не успел затормозить и обеспечить остановку состава. Поезд получил незначительные повреждения, позволяющие продолжить движение по маршруту. Пассажиров не эвакуировали. Всего им пришлось ждать окончания работы следственной группы около получаса.

Ведомство отмечает, что проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ст. 263 УК РФ), на основании которой будет принято процессуальное решение.

По предварительным данным Приволжской транспортной прокуратуры, столкновение произошло из-за неисправности тормозной системы грузового автомобиля: водитель не успел осуществить остановку перед приближающимся поездом.

По факту происшествия свою проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводит и ульяновская транспортная прокуратура.

Андрей Васильев, Ульяновск