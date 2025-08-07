Мэрия Уфы отдает территорию возле стадиона «Нефтяник» под жилую застройку

Администрация Уфы выставила на торги право заключения договора комплексного развития территории (КРТ) в районе улиц Садовой, Максима Горького, Кемеровской и Новоалександровского шоссе общей площадью 8 га,

следует из постановления мэрии Уфы.

Стоимость права заключения договора КРТ составляет 1,85 млн руб. Минимальный объем финансирования работ определен в 23,3 млрд руб. У участника торгов должно быть не менее 518,23 млн руб. для переселения жильцов из аварийного жилья и строительства детского сада площадью 1,26 тыс. кв. м на 140 мест.

Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано в течение пяти дней после выхода постановления, а сами торги необходимо провести в течение полугода.

Как сообщал «Ъ-Уфа», решение о комплексном развитии этой территории мэрия приняла в конце июля. На территории планируется снести один аварийный многоквартирный дом, три многоквартирных и 45 частных домов с надворными постройками, было указано в постановлении. Реализовать проект КРТ необходимо в течение 15 лет с момента заключения договора.

Майя Иванова