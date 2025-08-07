В Ульяновской области ведется строительство водовода протяженностью почти 30 км
В Мелекесском районе началось строительство нового водовода длиной почти 30 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Проект реализуется в рамках федеральной инициативы «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Водовод свяжет рабочий поселок Новая Майна с селами Сабакаево, Лебяжье и деревней Аврали. В настоящее время идут работы по прокладке траншей, уже установлено 3 км труб. Техническая готовность объекта составляет 22%.
В Новой Майне также продолжается реконструкция системы водоснабжения, а в Димитровграде начался капитальный ремонт канализационного коллектора на улице Юнг Северного Флота.