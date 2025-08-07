Свердловский минздрав, УГМУ и УрФУ заключили соглашение о подготовке медкадров
Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, ректор Уральского государственного медицинского университета(УГМУ) Ольга Ковтун и президент Уральского федерального университета (УрФУ) Виктор Кокшаров подписали в Екатеринбурге соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Вуз-регион», сообщил пресс-центр областного минздрава.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Стороны договорились о создании современных образовательных программ, о развитии практической подготовки студентов УГМУ в больницах Свердловской области, о совместной научной работе.
«У нас огромное поле взаимодействия, включая мониторинг демографической ситуации, аудит деятельности медорганизаций, прогнозирование потребности системы здравоохранения в кадрах, их подготовку. Оба вуза являются новаторами в научных разработках»,— отметила Татьяна Савинова.
По данным hh.ru, в августе 2025 года в Свердловской области наблюдалась серьезная нехватка врачей: на одну вакансию приходится 0,5 резюме. Регион занимает второе место по дефициту медицинских кадров в Уральском федеральном округе. Сейчас в регионе открыто около 3,8 тыс. вакансий врачей (40% от общего числа в УрФО).