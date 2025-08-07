В пермской гастросети «Белый слон» опровергли закрытие

В пермской сети кофеен «Белый слон» опровергли закрытие всех своих трех точек. Команда проекта опубликовала в официальной группе заведений в соцсети «ВКонтакте» видео, в котором рассказала о закрытии только одной кофейни. По словам представителей «Белого слона», 1 августа прекратило работу одно заведение сети — на Комсомольском проспекте, 33,— с этой точки начиналась история сети.

«Это было для нас тяжелым и важным решением. За последний год команда столкнулась с серьезными проблемами и перестройкой внутри, но чтобы продолжить работать над улучшением “Белого слона”, нам необходим был этот шаг»,— отметили в сети кофеен. Продолжат свою работу две точки «Белого слона» — на ул. Чернышевского, 20, и ул. Островского, 52.

О закрытии сети «Белый слон» сообщалось 2 августа. Как отмечал портал V-kurse.ru, в сервисе «Яндекс» точки сети имели статус «временно не работают».

По данным Rusprofile, ООО «Белый слон» создано в январе 2024 года (первая точка сети открылась в 2023 году). Директором и учредителем ООО выступила Светлана Тагизова. В других юридических лицах она не участвует. Выручка ООО в 2024 году — 5,3 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн руб. Кредиторская задолженность — 1,8 млн руб.