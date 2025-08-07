В Челябинской области СК возбудил дело после отравления детей в лагере

Следственное управление Следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело после инцидента с отравлением детей в оздоровительном лагере «Черемушки». Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о результатах расследования, сообщает пресс-служба ведомства.

В лагере «Черемушки» в поселке Лазурный Красноармейского района также проводит проверку прокуратура Челябинской области. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным правоохранительных органов, в первый день смены у одного ребенка обнаружили симптомы заболевания. Вскоре с жалобами на тошноту и боли в животы за медпомощью обратились и другие дети. Прокуратура также контролирует возврат денег на путевки.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области временно приостановило работу лагеря. По данным ведомства, признаки кишечной вирусной инфекции выявили у 22 детей. Сотрудники Роспотребнадзора в результате проверки обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Работников пищеблока отстранили от работы до получения результатов лабораторных испытаний. Кроме того, территорию лагеря дезинфицировали.