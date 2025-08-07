«Регнедвижимость» ищет партнера для строительства центра фермерской торговли

Казенное предприятие «Нижегородский институт развития использования земель» (НИРИЗ, находится в стадии присоединения к КП НО «Регнедвижимость») 6 августа 2025 года объявило конкурс на право заключения договора о совместной деятельности по строительству полуподземной парковки с магазином «Центр фермерской торговли». Итоги процедуры подведут 24 сентября, говорится в карточке лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Минград Нижегородской области Фото: Публичная кадастровая карта Следующая фотография 1 / 2 Фото: Минград Нижегородской области Фото: Публичная кадастровая карта

Строить объект планируют на территории ЖК «Цветы» в Нижнем Новгороде. В названии лота расположение участка обозначено как улица Цветочная, 3. При этом, судя по кадастровой карте, он находится вдоль домов №№111-115 по улице Академика Сахарова. Общая площадь участка составляет 8,7 тыс. кв. м, площадь застройки составит 1,4 тыс. кв. м, планируемая площадь двухэтажного здания — 2,7 тыс. кв. м.

Вкладом НИРИЗ в товарищество будет право застройки участка, а также «профессиональные знания и опыт, навыки и умения, деловая репутация и деловые связи». Предприятие разработало проектную документацию, получило разрешение на строительство и заключило договоры с ресурсоснабжающими организациями. Предварительная стоимость вклада предприятия оценена в 16,9 млн руб.

Начальная стоимость вклада со стороны победителя конкурса оценивается в 216,7 млн руб. Он также должен будет возместить партнеру 5,8 млн руб., потраченные на подготовку исходно-разрешительной документации.

Ориентировочный срок строительства здания составит два года. Доля НИРИЗ в будущем объекте определят на торгах, но она не может составить менее 8%.

Добавим, в июле 2023 года архсовет предварительно согласовал НИРИЗ будущий облик центра фермерской торговли в «Цветах».

Галина Шамберина