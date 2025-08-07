Топ-менеджеров нижегородской химкомпании заподозрили в хищении 250 млн рублей

В Нижегородской области задержали пять руководящих сотрудников фирмы — производителя химикатов. Их обвинили в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Об этом рассказала официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По информации следствия, в 2020-2025 годах компания заключила контракт с научно-исследовательским предприятием по изготовлению продукции в рамках гособоронзаказа. За это поставщику перевели деньги, в том числе на выплату зарплат сотрудникам.

После этого злоумышленники устроили на работу «мертвые души» — сотрудников, которые фактически не выполняли своих обязанностей. Всю их зарплату топ-менеджеры делили между собой. Общая сумма похищенных средств превысила 250 млн руб. Фигурантов отправили под домашний арест.

Никита Черненко