В Самарской области зафиксирован рост спроса на свадебные услуги и товары

В Самарской области вырос спрос на свадебные услуги и товары. По данным совместного исследования ВТБ и МегаФона, интерес к интернет-ресурсам по организации свадеб увеличился на 64% в период с января по июль 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Рост зафиксирован с марта, а с апреля активность пользователей увеличилась на 67% и сохраняется до июля. Жители региона чаще ищут информацию в будние дни, особенно по вторникам и средам.

Количество платежей за свадебные услуги также заметно возросло. В салонах красоты Самарской области с января по июль 2025 года было совершено почти 100 тыс. оплат на сумму 174 млн рублей. Количество транзакций увеличилось на 50%, а сумма трат — на 65%. Средний чек составил 1800 рублей, что на 9% выше показателя 2024 года.

В цветочных салонах за тот же период было проведено 138 тыс. операций на сумму 209 млн рублей. Количество платежей увеличилось почти на 50%, а объем трат — на 59%. Средний чек составил 1516 рублей, что на 9% превышает прошлогодний показатель. В ювелирных салонах клиенты банка потратили 173 млн рублей, совершив 16 тыс. операций. Это на 14% больше по количеству покупок и на 24% по сумме трат. Средний чек составил 10,7 тыс. рублей, что на 9% выше, чем в 2024 году.

Евгений Чернов