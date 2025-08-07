ВС Башкирии оставил под арестом главу АНО «Проектный офис» Ильнура Куватова

Верховный суд Башкирии оставил в силе меру пресечения главе АНО «Проектный офис» Ильнуру Куватову, сообщили «Ъ-Уфа» в Объединенной пресс-службе судов республики.

В конце июля Советский райсуд Уфы арестовал Ильнура Куватова и двух его предполагаемых сообщников — директора АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артура Идельбаева и главу АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан» Руслана Юнусова — до 22 сентября. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в 2023–2024 годах фигуранты уголовного дела оформили фиктивные заявки в министерство предпринимательства и туризма Башкирии на получение субсидий для создания глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском районе. Выделеные из бюджета республики 26 млн руб. были похищены, установило следствие.

В понедельник апелляционная инстанция оставила в силе арест Руслану Юнусову, сегодня — Артуру Идельбаеву.

Венера Хисамова