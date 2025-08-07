В доме на Татищева, 10 в Астрахани обнаружили угрозу обрушения

Сегодня, 7 августа, во время капитального ремонта отопительной системы в многоквартирном доме по адресу ул. Татищева, 10 в Астрахани рабочие заметили смещение плиты перекрытия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

В связи с этим доступ жильцов во второй подъезд временно ограничен. На место происшествия прибыл вице-губернатор Павел Паутов. Глава города Игорь Редькин проинформировал его о ситуации. Сейчас специалисты проводят осмотр здания, после чего решат, безопасно ли дальнейшее проживание в доме.

Для пострадавших жильцов организован пункт временного размещения в школе № 8. На месте работают экстренные службы.

Павел Фролов