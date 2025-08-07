«Подпись доказывает, что художник полностью подтвердил подлинность отпечатка»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич продолжает рассказ о критериях выбора качественного и подлинного произведения при коллекционировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Подпись даже в «дешевом» произведении играет решающую роль, поскольку она доказывает, что художник полностью подтвердил подлинность отпечатка. В правом нижнем углу изображения мы обычно видим отметку, которая может принимать различные формы. Некоторые подписи находятся на пластине (plate-signed), то есть интегрированы во время печати. Распространенный, но менее ценимый процесс. Отпечаток приобретает значительную ценность, если он подписан художником от руки карандашом или чернилами. Это прямое вмешательство подкрепляет подлинность и востребованность работ. Например, с Пабло Пикассо разница очевидна: отпечаток с подписью от руки может стоить в два-три раза больше, чем такой же неподписанный отпечаток. А если подпись сделана красными чернилами, что для художника было крайне редко, премия может быть действительно очень высокой.

Что касается рисунков, коллекционеры часто отдают предпочтение промежуточным форматам, не слишком маленьким и не слишком большим, хорошо датированным и созданным в ключевой момент, когда художник полностью утвердил свой визуальный язык. Однако с ростом онлайн-продаж и изменением привычек после пандемии COVID-19 на первый план вышел другой критерий — визуальная сила изображений. Действительно, именно смелость композиций, точность передачи эмоций или поэтичность деталей часто вызывают восхищение и, следовательно, спрос. Сегодня эта непосредственность имеет решающее значение, будь то современный, модернистский или старинный рисунок.

Наконец, необходимо обратить внимание на происхождение и состояние работы, а также на то, указана ли она в каталоге-резоне. Возможно, она также была представлена в публикациях художника или даже на музейной выставке. Эти факторы могут существенно повлиять на стоимость в долгосрочной перспективе. Короче говоря, учет всех этих критериев — известность художника, институциональная известность, актуальность темы, качество и состояние материала — являются наилучшим способом объединить свою страсть с высокими требованиями к качеству и надежной стратегии коллекционирования.

Дмитрий Буткевич