Дистрибьютор сельхозтехники построит склад в Омске за 260 млн рублей

АО «База агрокомплект» намерено увеличить площадь существующего производственного комплекса в Омске, построить склад и выставочный центр. Это позволит увеличить производство полипропиленового шпагата. Общая сумма вложений в проект составит 260 млн руб., рассказал в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Оптимизация производства позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 750 т в год», — отметил глава региона.

Компания является крупным дистрибьютером сельхозтехники российского и белорусского производства. Согласно информации на сайте предприятия, выпуск шпагатных изделий из полипропиленовых волокон осуществляется с 2001 года. Согласно данным Rusprofile, руководит обществом Тамара Баландина. Выручка компании в 2024 году составила 1,8 млрд руб., прибыль 103 млн руб.

Лолита Белова