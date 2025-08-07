В России снижается безработица из-за сокращения трудоспособного населения

В России численность наиболее работоспособного населения — граждан от 30 до 39 лет. К 2030 году показатель сократится на 6 млн, вместе с тем падает и численность безработных. Об этом сообщил замглавы Минтруда Дмитрий Платыгин. При этом, добавил он, ожидается увеличение численности молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.

«В перспективе до 2030 года мы ожидаем серьезного снижения численности населения в наиболее производительных возрастах — это 30–39 лет — почти 6 млн»,— сказал замминистра на всероссийском форуме «Прогноз потребности в кадрах: цели, подходы, результаты» (цитата по ТАСС). Он также отметил, что сейчас в России «максимальный» уровень занятости — 61,6%.

Господин Платыгин уделил внимание и численности молодежи (от 15 до 29 лет) — к 2030 году, по его словам, ожидается увеличение показателя. Замглавы Минтруда назвал это «окном возможностей». Он отметил, что к 2030 году работодатели будут нуждаться в вовлечении на рынок труда примерно 2,2 млн человек. Это почти совпадает с числом выпускников, которые ожидаются к тому времени — около 2 млн человек.