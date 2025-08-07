Китай испытал лунный модуль для пилотируемой миссии

Китай успешно провел испытания посадочного модуля «Ланьюэ», который планируют использовать для высадки человека на Луну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

Испытания прошли 6 августа на полигоне в уезде Хуайлай (провинция Хэбэй). Это первый в стране тест посадки и взлета пилотируемого аппарата на внеземном теле, отмечает Управление. Тесты отличались высокой технической сложностью и длительным циклом.

«Это ключевой этап в разработке китайской программы пилотируемых полетов на Луну,— говорится в сообщении управления.— Речь также идет о первых в Китае испытаниях посадки и взлета пилотируемого космического аппарата на внеземном небесном теле».

«Ланьюэ» рассчитан на доставку двух человек и лунохода с оборудованием с лунной орбиты на поверхность Луны и обратно. Он также будет выполнять функции центра жизнеобеспечения и обработки данных. Как передает «Синьхуа», КНР планирует высадку астронавтов на Луну до 2030 года.