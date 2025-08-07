В Уфе трое иностранцев подозреваются в хулиганстве

Следственный отдел по Советскому району Уфы СКР возбудил уголовное дело по факту хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ), совершенного, по предварительным данным, тремя иностранными гражданами, сообщили в пресс-службе управления СКР по Башкирии.

По данным ведомства, сегодня утром возле дома 44 на улице Степана Халтурина подозреваемые «вели себя агрессивно и повреждали чужое имущество, нарушая общественный порядок».

Судя по опубликованному в Telegram-каналах видеоролику, как минимум, один из подозреваемых повредил два автомобиля.

Венера Хисамова