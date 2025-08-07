В Рыбинске на ремонт моста через шлюз потребуется 30 дней

В Рыбинске с 11 августа будет полностью закрыт проезд по автодороге на дамбе шлюз от улицы Целинной до Переборского тракта. В администрации города уточнили, что подрядчику на ремонт потребуется 30 дней.

Фото: Администрация Рыбинска

«Подрядчику необходимо разобрать дорожное полотно, провести ремонт деформационных швов и ливневой системы. При существующей схеме вода попадает на опоры гидросооружения. Своевременный ремонт поможет избежать дальнейшего разрушения конструкции»,— объяснил главный инженер Рыбинского района гидротехнических сооружений Денис Матюшенко.

Реверсивное движение на дамбе организовать невозможно из-за недостаточной ширины дороги. Весь поток транспорта будет переправлен на Волжский мост, для пешеходов проход сохранится. Изменятся и маршруты автобусов, следовавших по дамбе.

Мост Рыбинского шлюза построен в 1941 году и требует ремонта с 2022 года. Однако из-за реконструкции Волжского моста, которая к настоящему моменту завершена, работы были отложены. Если не провести ремонт сейчас, следующий шаг — полное закрытие на капитальный ремонт на несколько лет, подчеркивают в администрации.

Алла Чижова