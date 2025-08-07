Суд вынес приговор жителю Оренбуржья, инсценировавшему нападение на себя на трассе

Новосергиевский районный суд признал виновным жителя Орска по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в апреле работник магазина получил от работодателя свыше 2,6 млн руб.

Житель Орска, инсценировавший разбойное нападение на трассе, приговорен к наказанию в виде лишения свободы для закупки товаров в Самаре. Мужчина решил похитить деньги. С этой целью он остановил автомобиль в Новосергиевском районе, ударил себя бутылкой по голове для инсценировки разбойного нападения. Затем он сообщил о преступлении в полицию. В ходе расследования дела деньги были возвращены потерпевшему.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на три года и десять месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Руфия Кутляева