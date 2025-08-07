Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о возникновении таиландского бренда уникальных аксессуаров.

Недавно многие узнали о Lotus Art de Vivre, точнее об украшениях, аксессуарах и предметах, связанных с этим брендом. И все благодаря третьему сезону сериала «Белый лотос». Давайте расскажу подробнее историю этого необычного предприятия.

LAdV (Lotus Arts de Vivre) возникла в эпоху, когда в Таиланде и вообще в регионе такие материалы, как слоновая кость и черепашьи панцири еще не были под запретом, а ремесленные навыки были очень высоки. В то время экономика Таиланда только начинала возвращаться к поддержке местных ремесел. И Рольф Ван Бурен увидел в этом бизнес-перспективы.

Начинался «Лотус» с зубочисток из слоновой кости, швейных наборов из оленьего рога, сумок из черепашьего панциря. Сначала все мастера были на аутсорсе, но потихоньку начинало зарождаться собственное ателье.

Сначала «Лотусом» занималась жена Ван Бурена Хелен, но когда бизнес начал расти, он взял все в свои руки. Со временем присоединился к компании и сын Шри, который пять лет обучался в Германии ювелирному делу.

Среди продуктов «Лотуса» сумки за $100 тыс. из редких материалов, интерьерные объекты и стулья в виде животных. Но не стоит думать, что LAdV только про созданное под своим брендом. Это еще и ритейлер, представляющий разные марки, в том числе иностранные. Такие, например, как бразильский ювелирно-аксессуарный бренд Silvia Furmanovich или китайский мебельный Gordon Gu.

