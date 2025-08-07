«Модные дома пытаются окутать клиента своими услугами»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает, как производители одежды и косметики вносят философию марки в повседневную жизнь своей аудитории.

Люкс расширяет линейку lifestyle-проектов. Модный дом Dior открыл в Нью-Йорке свой первый SPA-салон. Светлая изысканная обстановка, брендовая косметика на полках и, конечно, брендированные детали интерьера — пледы и подушки. Находится он на одном из верхних этажей флагманского магазина на Пятой авеню. Доступны различные уходовые процедуры, а еще well-being-ритуалы, например, чтобы наладить хороший сон.

СМИ отмечают, что запуск в США не случаен, — американский рынок остается ключевым. В 2024 году на него пришлось 25% выручки LVMH. И в целом модные дома уже продолжительное время пытаются окружить, окутать клиента своими услугами и просто вниманием. Пару лет назад же Dior открыл в Париже галерею, розовый сад и ресторан.

На этом поле люксовые бренды даже конкурируют. Этой весной Prada открыл первый самостоятельный ресторан в Азии — Mi Shang Prada Rong Zhai расположен в историческом особняке в Шанхае. По замыслу изысканное пространство объединяет итальянские и китайские кулинарные традиции, а интерьер вдохновлен фильмами Вонга Карвая «Любовное настроение» и «Счастливы вместе».

Gucci, Armani, Ralph Lauren и другие модные дома тоже курируют свои рестораны или имеют кофейни в бутиках. Недавно Coach, тоже люкс но более доступный, стал открывать в своих магазинах кофейни для привлечения молодежи. Даже если они сразу ничего не купят, все равно проникнутся атмосферой и в следующий раз отнесутся к продукту с большим доверием. Так и задумано.

