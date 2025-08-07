Взгляд в объем

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о принципе работы дисплеев с технологией объемного изображения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Samsung Фото: Samsung

Сеть фирменных магазинов Samsung Galaxy Store первой представила монитор нового поколения Odyssey 3D (модель G90XF). Его ключевая фишка — погружение пользователя в объемную картинку без специальных очков. Реализовать это получается за счет отслеживания взгляда с помощью набора сенсоров и так называемых лентикулярных линз.

Если описать процесс примитивно, это работает так: каждый плоский кадр встроенные алгоритмы реконструируют в две версии, как если бы пользователь смотрел на объекты на мониторе с точки чуть левее и чуть правее. Дальше картинки совмещаются узкими вертикальными полосами в плотную «зебру». И уже эти части итогового изображения лентикулярные линзы перенаправляют строго по нужным глазам. Вот и получается, что пользователь как бы одновременно смотрит на одни и те же объекты сразу с двух точек, получая объем. Собственно, аналогичным образом работает и наше природное зрение. Довольно важная роль в технологической иллюзии монитора у пары камер, которые постоянно отслеживают положение глаз пользователя и корректируют параллакс. Благодаря точному их контролю можно спокойно ерзать и перемещаться перед монитором, продолжая наблюдать объемное изображение.

У меня была возможность коротко познакомиться с работой новинки Samsung вживую. И на предложенных демо-видео эффект сработал, хотя и вызвал через пару минут легкий дискомфорт. Похоже, мозгу было сложно принять эти генерации за реальность. А вот в представленной видеоигре, которую специально адаптировали под новый монитор Odyssey 3D, иллюзия сработала впечатляюще. И глазам было комфортно, и погружение вышло довольно эффектным. Далеко не все игры и программы на данный момент могут быть оптимизированы под 3D-формат. Лучше всего это срабатывает в специально адаптированных тайтлах. То же касается и видео. Например, контент с DRM-защитой или просмотр с включенным HDR тоже не получится преобразовать

Интерес к 3D-мониторам, оказывается, заметно растет. Примерно на уровне 20% ежегодно, по оценкам экспертов Research and Markets. В этом году от глобального рынка 3D-дисплеев ждут показателя примерно в $124 млрд. Значительную долю спроса обеспечивают геймеры и энтузиасты 3D-контента.

Александр Леви