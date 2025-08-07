Расширена защитная полоса Воронежского водохранилища
Минприроды Воронежской области внесло в ЕГРН уточненные границы прибрежной защитной полосы Воронежского водохранилища, которая была увеличена с 50 до 200 м. Также изменились границы береговой линии и водоохранной зоны водоема. Об этом сообщили в ведомстве.
Вид на Воронежское водохранилище в районе ВоГРЭСовского моста
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Изменение обусловлено принадлежностью Воронежского водохранилища к водоемам высшей рыбохозяйственной категории. Согласно нормам Водного кодекса РФ, ширина прибрежной защитной полосы таких объектов должна составлять 200 м. К существующим ограничениям в этой зоне добавились запреты на распашку земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организацию летних лагерей.
Как отметили в минприроды области, работы по уточнению местоположения береговых линий, водоохранных зон и прибрежных защитных полос позволяют регулировать использование водных ресурсов, а также предотвращать нарушения водоохранного законодательства.