«Смазочные материалы имелись в широкой продаже не всегда»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, как 100 лет назад автомобилистам рекомендовалось обслуживать машины.

Фото: Государственное издательство Москва-Ленинград

Любопытная книга попала в руки, называется она «Около 1500 вопросов с ответами относительно всего, что должно быть известно каждому автомобилисту-шоферу». Выпущена в 1931 году Государственным научно-техническим издательством. Сегодня пролистать ее интересно хотя бы для того, чтобы понять, насколько 100 лет назад пользователь автомобиля должен был быть еще и его механиком. В отличие от дня сегодняшнего, когда большинство автовладельцев открывают капот для того, чтобы залить в бачок омывающую жидкость.

Например, в книге написано, что вентилятор, насос и все рессорные соединения надо смазывать ежедневно. Каждый месяц предписывалось добавлять масло в коробку скоростей и дифференциал. Полностью менять масло в коробке требовалось раз в два-три месяца, с промежуточной промывкой керосином. Смазочные материалы для всех вышеупомянутых процедур имелись в широкой продаже не всегда. Что же справочник рекомендовал делать, если в дороге требовалось долить в двигатель масло? «Вместо того чтобы брать неизвестное масло, лучше употребить касторовое масло (касторку), которое можно получить в любом аптекарском магазине в чистом виде».

В отсутствие специальных смазок подшипники рекомендуется смазывать чистым животным салом (бараньим или говяжьим). Ад для веганов на этом не заканчивается. Если у автомобиля был цепной привод колес, как на мотоциклах, то цепи надо было ежемесячно «проваривать» в топленом говяжьем сале, смешанном с графитом. Но мое любимое — это «как получать от двигателя огонь». Имеется в виду не удовольствие от быстрой езды, а самый натуральный огонь. Нужно вывернуть свечу, сбрызнуть ее бензином, подсоединить провод и потом включить зажигание. Для чего нужен был огонь, справочник не уточняет. Вероятно, чтобы развести костер или прикурить папиросу — мало ли какие были потребности у шофера почти 100 лет назад.

