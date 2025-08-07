5 вопросов о гидравлических испытаниях тепловых сетей

В Пермском филиале «Т Плюс» отвечают на самые частые вопросы клиентов о проведении летних работ в ходе подготовки к отопительному сезону 2025/26 – гидравлических испытаниях тепловых сетей.

- Что такое гидравлические испытания тепловых сетей (ГИ)?

Это ежегодные обязательные мероприятия, которые проводятся для проверки прочности и плотности трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, работающих под давлением. С помощью гидравлических испытаний специалисты выявляют изношенные участки более 2 тыс. км теплосетей в Перми и выполняют ремонты при подготовке к следующему отопительному сезону.

- Когда проводятся гидравлические испытания?

Специалисты приступают к гидравлическим испытаниям ежегодно в весеннее время, сразу же после окончания отопительного сезона. Работы проводят поэтапно во время всего межотопительного периода: апрель-май-июнь-июль-август. Только по завершении ГИ на одном участке энергетики переходят на следующий.

- Что делают энергетики, выявив повреждения на трубах в ходе гидравлических испытаний?

После того, как в проверяемый участок нагнетается повышенное давление и выявляются повреждения, необходимо устранить все обнаруженные дефекты, снова заполнить систему теплоносителем и провести повторные ГИ. Если после этого повторно выявятся новые утечки, процесс начинается сначала и продолжается до момента, когда труба «выдержит» положенную нагрузку.

- Почему могут продлеваться сроки гидравлических испытаний?

Один из самых значимых факторов – износ теплосетей, напрямую влияющий на количество дефектов, устраняемых энергетиками во время летней подготовки. Запуск в работу неподготовленных тепломагистралей запрещён требованиями промышленной безопасности. Также сроки отключений горячей воды могут сдвигаться из-за необходимости демонтировать незаконные объекты из охранных зон теплосетей.

- Кто обязан информировать о сроках отключения/включения горячей воды?

Энергетики «Т Плюс» заранее передают информацию о времени проведения в УК/ТСЖ, которые обязаны информировать жителей и включать горячую воду в домах после завершения ГИ. Также жители могут получить актуальную информацию в Тепловой справочной службе по телефону 8 (342) 259-39-98 или сделав запрос на портале tss.tplusgroup.ru.

