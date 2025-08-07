Не своими силами
Крупнейшие дома моды обвиняются в жестоком обращении с работниками
Loro Piana, Giorgio Armani и Dior оказались в центре скандала. Как выяснили итальянские антимонопольные агенты, компании отдавали производство своей продукции на аутсорс, нанимая фабрики через третьи руки. На этих фабриках были неподходящие условия содержания сотрудников, многие из которых работали нелегально и сверхурочно.
Череда скандалов началась еще в прошлом году с громкого дела Dior. Судебная служба Италии обнаружила, что бренд использует дешевую рабочую силу и сильно сокращает затраты на производство аксессуаров. Особенно показательным стал пример сумок. В производстве они обходились марке в €50, в то время как средняя розничная цена составляла €2,5 тыс.
Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters
В этом году в похожий скандал попала Loro Piana. Фабрика, нанятая компанией как субподрядчик, не выполняла надлежащих условий содержания своих работников, нанимала нелегальную рабочую силу и заставляла сотрудников работать сверх графика. Как и в случае с Dior, выяснилось, что вещи, которые Loro Piana продавала за несколько тысяч евро, в себестоимости обходились лишь в несколько сотен евро (в том числе вещи из премиального кашемира).
Фото: Mike Kemp / In Pictures / Getty Images
Самым свежим «фигурантом» стала Giorgio Armani. Как и в случае с Loro Piana, марка обвиняется в неподходящих условиях труда. Причем Armani тоже наняла фабрику-субподрядчика, которая за счет нелегальной и сверхурочной работы сокращала затраты на производство.
Показ Giorgio Armani осень/зима 2025-2026
Фото: Manon Cruz / Reuters
Каждая из обвиненных компаний заявила, что понятия не имела об условиях труда рабочих на фабриках: представители модных домов заявили, что это было решением конкретных управляющих, о которых они не сообщили своему начальству. На сайтах марок все еще висят заявления о том, что они уважают труд своих рабочих и выступают за устойчивое производство.
Фото: Ndiaga Thiam / Reuters
Решением суда Giorgio Armani и Dior отделались несущественными для себя штрафами — €3,5 млн и €2,6 млн соответственно. Loro Piana досталось сильнее: компании был назначен год судебного администрирования (то есть все дела марки будут вестись внешним наблюдательным органом).