От Кавказа до Венеции

«Коммерсантъ Стиль» побывал на официальном запуске новых ароматов Divina Terra в Санкт-Петербурге и выяснил, какой секретный ингредиент использовал парфюмер и при чем тут Леонардо да Винчи.

В Царском селе было многолюдно: владелица компании «Рив Гош» Лариса Карабань пригласила весь цвет российского косметического бизнеса и не только его — помимо ритейлеров на остров Большого пруда Екатерининского парка на историческом пароме прибывали селебрити, представители СМИ, инфлюэнсеры, близкие друзья. День официального запуска новинок парфюмерной линии счастливо совпал с днем рождения ее идейной вдохновительницы. Гости старались придерживаться заявленного дресс-кода (пурпурный, золото и серебро), все говорило о едином замысле: оформление павильона, музыкальные и цветовые решения, яркие детали.

Коллекция Segreti Divini от Divina Terra — это своеобразное ольфакторное путешествие во времени, рассказ про историю двух культур, Кавказа и Италии. Как все начиналось? «Однажды ко мне в поместье Пьемаджио приехали мои друзья Паоло Теренци — гениальный итальянский парфюмер и его сестра Тициана — дизайнер и арт-директор компании Cereria Terenzi, — рассказывает Лариса. — В тот вечер мы с Паоло, как с прекрасным знатоком вина, обсуждали преимущества вин региона Пьемаджио. Освежающий бриз с холмов принес упоительный аромат цветов и пряных трав, смешавшихся со вкусом вина. Разговор утих сам собой, и мы молча наслаждались каждым вдохом. В тот момент я почти в шутку предложила Паоло воссоздать этот чудесный аромат для меня, чтобы в дождливом Петербурге я могла вспомнить о тосканском лете. А он неожиданно согласился превратить ускользающий ветер в прекрасные духи».

Название линии Divina Terra в переводе с итальянского означает земля чудес (или, еще вариант — «божественная земля»), а три новых аромата Segreti Divini (божественные тайны) — это про уже упомянутое путешествие во времени, которое можно назвать невероятным: оказывается, существует легенда о происхождении Леонардо да Винчи. Чтобы подготовить аудиторию, исторический роман Карло Вечче «Улыбка Катерины» был презентован гостям до мероприятия, и это оказался подарок со смыслом. Документы, найденные в архивах, подтверждают, что мать Леонардо — Катерина была черкешенкой, о чем и рассказывает в своей книге Карло Вечче. Она родилась на Кавказе, в горах — и эта история стала ключевой в создании новой коллекции ароматов.

Итак, в Segreti Divini — это три аромата в концентрации Extrait De Parfum, которые помечены римскими цифрами (отдельных названий нет): Segreti Divini I — аккорды горного ветра, сосны и самшита, ладанного дыма и металла, Segreti Divini II —композиция чистоты с нотами лесных ягод, лаванды кавказского самшита, розы, ландыша, жасмина и фиалки и Segreti Divini III — со звучанием, красиво поданным парфюмерным экспертом компании «Рив Гош» Романом Романенко как «симфония, сотканная из солнечных бликов, шепота ветра в ветвях таинственных самшитовых рощ Кавказа». Обратите внимание — в каждом аромате есть редкий ингредиент самшит, который воспроизводится в ароматах в виде искусственно созданных молекул. Само дерево сложно культивируется и потому использовать натуральные экстракты не представляется возможным. Одно из таких деревьев (привезенных специально из Италии) Лариса Карабань подарила представителю Царско-сельского музея в качестве красивого символичного жеста для высадки в историческом парке.

Цветовая гамма Segreti Divini — насыщенный пурпур — был выбран не случайно как цвет власти и роскоши в Италии эпохи Возрождения, и — как оказалось — использующийся в изготовлении традиционных черкеских женских костюмов. Невидимые нити, соединяющие Кавказ и Италию, стали явными в окрестностях Санкт-Петербурга: начало красивой истории положено.

Ирина Кириенко