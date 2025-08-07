В Самарской области начальника отдела архитектуры и градостроительства подозревают в коррупции

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении начальника отдела архитектуры и градостроительства — главного архитектора администрации Отрадного. Он подозревается в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, осенью прошлого года подозреваемый получил взятку в виде услуги по благоустройству территории, прилегающей к жилому дому его родственницы, от представителя некоммерческой строительной организации. Услуга предоставлялась за незаконную выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию домов блокированной застройки в Отрадном.

Следствие проводит действия для установления всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела в отношении взяткодателя продолжается.

Руфия Кутляева