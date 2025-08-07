В Алтайском крае за полгода усыпили 80% отловленных бездомных собак

В Алтайском крае за первые шесть месяцев 2025 года было умерщвлено 80% отловленных бездомных собак. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал глава регионального управления ветеринарии Владимир Самодуров.

Он пояснил, что в регионе работают всего шесть муниципальных и частных пунктов содержания безнадзорных животных. Они расположены в Благовещенском, Волчихинском, Ключевском, Красногорском, Родинском и Троицком районах. За первое полугодие в эти учреждения поступило 77 собак, из которых 62 были подвергнуты эвтаназии.

С 2018 года регионы могут своими законами устанавливать порядок обращения с безнадзорными животными — это право закреплено в ФЗ №498 «Об ответственном обращении с животными». В первоначальной редакции субъекты должны были отлавливать, размещать в приютах, стерилизовать, вакцинировать и возвращать «неагрессивных» котов, собак и других животных в их места обитания. Но в июле 2023 года Госдума приняла поправки, в соответствии с которыми регионы смогли устанавливать самостоятельные меры контроля бездомных особей. После этого несколько регионов приняли на местном уровне законы об усыплении животных, которые впоследствии были отменены судами из-за жалоб зоозащитников.

Согласно постановлению Конституционного суда, усыпление бездомных животных возможно только в четырех случаях: при нападениях на человека и «немотивированной агрессивности»; при угрозах распространения опасных болезней; при «экстраординарной ситуации», когда «любые другие мероприятия» (помимо умерщвления) не способны решить проблему.

Полина Мотызлевская