Несовершеннолетний житель Перми обвинен в террористической деятельности

В Прикамье для рассмотрения по существу в суд направлено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ, ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, участие в деятельности террористической организации, покушение на террористический акт).

По версии следствия, фигурант через интернет установил контакты с представителями террористической организации, базирующейся на территории Украины. «Несмотря на осведомленность о запрете деятельности этой организации в России и признании ее террористической, подросток вступил в ее ряды и взял на себя обязательства действовать в ее интересах»,— говорится в сообщении.

Обвиняемый прошел обучение, направленное на приобретение навыков совершения терактов. В апреле он планировал поджог трансформаторной подстанции в Пермском муниципальном округе, но был задержан сотрудниками УФСБ по Пермскому краю.