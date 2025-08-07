12 Storeez открыли флагман в Санкт-Петербурге

Российский бренд одежды 12 Storeez открыл новый (шестой) магазин в Санкт-Петербурге, в исторической части города, на Невском проспекте. В здании XIX века, спроектированном архитектором Фёдором Тутышкиным, на площади 830 м — семь залов: в пяти из них находится женская коллекция, а в двух — мужская. Отдельно, в камерном зале с черными глянцевыми стенами собраны аксессуары, обувь и сумки. Примерочные отделаны шпоном красного дуба, а на потолке одной из них спрятана оригинальная роспись с природными мотивами. Интерьер сделан по задумке креативного директора бренда Ирины Голомаздиной, над воплощением работала дизайнер и архитектор Полина Дицман. Ранее в этом пространстве располагался бутик Louis Vuitton.

