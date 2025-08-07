«Спецавтохозяйство по уборке города» загрязняло воздух в Уфе

Октябрьский райсуд Уфы обязал АО «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» (САХ) выплатить до 31 декабря задолженность за загрязнение воздуха в размере 26,2 млн руб. С соответствующим исков в суд обратился башкирский природоохранный межрайонный прокурор Евгений Гуслов, следует из опубликованного решения.

Согласно материалам дела, ответчик в 2024 году оказал негативное воздействие на окружающую среду, выбрасывая в воздух загрязняющие вещества, а также разместил отходы производства и потребления в Уфе и Уфимском районе.

Представитель САХ иск признал.

АО «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» зарегистрировано в ноябре 2024 года в Уфе. Единственный акционер — администрация Уфы. Ранее предприятие было в статусе МУП. Является региональным оператором по обращению с отходами в территориальной зоне №1, в которую входят Уфа и 14 районов республики.

Венера Хисамова