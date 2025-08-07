«Деян Станкович ведет себя как голливудский актер»

Футбольный «Спартак» может уволить главного тренера Деяна Станковича до конца лета. Об этом пишут спортивные СМИ. Инсайдеры, близкие к клубу, сообщают, что сербу дали пять матчей, для того чтобы исправить ситуацию после неудач в начале сезона. Получится ли это у наставника красно-белых? Шансы сербского специалиста оценил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

После неудачного старта «Спартака» пошли разговоры о том, что наставник Деян Станкович не справляется с командой. Причем сербский тренер еще умудрился обвинить во всем происходящем клуб и дал понять, что недоволен игроками, на которых было потрачено больше €40 млн. Поэтому неудивительно, что руководство красно-белых поставило Станковичу определенные условия. Непонятно только, тренеру дали пять матчей с учетом Кубка России или только лишь чемпионата? Хотя в то, что наставник сможет изменить ситуацию, верят немногие.

Серьезный резонанс с большой долей вероятности сыграет с сербом злую шутку, уверен комментатор Александр Аксенов: «Сейчас вокруг "Спартака" все начинают говорить о том, что Станковича должны уволить. Если бы и болельщики, и журналисты помолчали, может быть, ультиматумов и не было бы. А так Станкович очень скоро распрощается с командой. Для него пока лучший вариант развития событий — это доработать до зимней паузы. А будет это или нет? Я думаю, нет».

К тому же у многих экспертов возникают серьезные вопросы к тренерской работе тренера «Спартака». Футбольный агент Тимур Груцкая не щадит наставника красно-белых и даже ставит под сомнения его профессионализм: « Ему наполняют команду, а он вообще не понимает, что делать. Но он актер-мастер и как гладиатор орал на трибуне, когда они забили гол. Потом уже "Спартаку" пробили ворота, а Станкович все продолжал праздновать свой гол».

Есть вопросы у экспертов и к спортивному директору команды испанцу Франсису Кахигао. Его креатив пока не дает должных результатов, не говоря уже о целой россыпи сорванных переходов, и, скажем так, неожиданном приобретении Антона Заболотного. Сейчас Кахигао заявил, что ищет для команды центрального защитника, похожего по качествам на игрока ЦСКА Игоря Дивеева. Пока связка Кахигао—Станкович остается в красно-белом клубе, ждать побед не стоит, уверен бизнесмен, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «У них что тренер, что спортивный директор просто два веселья, сошедшиеся на одном перекрестке. Поэтому, думаю, ближайшие года два-три точно ничего для "Спартака" не поменяется».

Деян Станкович, пока его команду обсуждают на всех спортивных ресурсах, ведет себя как голливудский актер. Он даже заявил, что откажется от неустойки в случае увольнения из «Спартака». Что это? Просто красивые слова или реальное благородство? Все будет понятно уже после того, как клуб оформит отставку. В данный момент соглашение с клубом у Станковича действует до лета 2027-го. Ближайший матч «Спартак» проведет 9 августа с «Локомотивом» на «РЖД Арене» в рамках четвертого тура РПЛ.

Владимир Осипов