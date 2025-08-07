Ярославский суд лишил отца погибшего на СВО бойца соцвыплаты

Гаврилов-Ямский районный суд Ярославской области решил лишить родителя права на получение выплаты в связи с гибелью сына в ходе СВО. Решение было принято ввиду того, что родитель не принимал участия в жизни ребенка. Об этом сообщили в суде.

Жительница региона обратилась с иском к бывшему супругу. Она требовала лишить его права на получение выплаты, предусмотренной в связи с гибелью их общего сына на СВО. Заявительница пояснила, что развелась с мужем, когда сыну не было трех лет. С этого момента отец не общался с ребенком и не помогал ему.

«Ответчик никогда не интересовался судьбой сына, не заботился о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии, не предпринимал каких-либо мер для надлежащего выполнения своих обязанностей по воспитанию сына»,— сообщили в суде.

Суд согласился с тем, что отец ненадлежащим образом исполнял обязанности по воспитанию сына, родственная связь между родителем и ребенком была утрачена. Ввиду этого иск заявительницы был удовлетворен.

