ВТБ на фоне роста объема торгов с дружественными странами запускает депозиты в индийских рупиях. Разместить средства от любой суммы на срок до трех месяцев смогут компании малого и среднего бизнеса. Условия для каждого клиента подбираются индивидуально. ВТБ как один из ведущих российских банков с действующим филиалом в Индии предлагает участникам внешнеэкономической деятельности комплекс инструментов для работы с Индией «под ключ». Компании могут подать заявку на открытие счета зарубежному контрагенту в филиале ВТБ в Нью-Дели, а сквозное бесплатное обслуживание клиентов ведется на трех языках — русском, английском и хинди.

Продажи интернет-магазинов ритейлеров и нишевых или независимых онлайн-площадок по итогам 2025 года вырастут на 20%, до 4,5 трлн руб. По прогнозам Infoline, темпы роста будут ниже, чем у мультикатегорийныйх маркетплейсов вроде Ozon и Wildberries. В целом весь российский рынок онлайн-торговли по итогам года покажет рост на 28%, пишут «Ведомости».

Сеть Fix Price начала продавать товары на маркетплейсе Noon в Объединенных Арабских Эмиратах. Платформу с ежедневной аудиторией до 500 тыс. человек также называют «Amazon Ближнего Востока». Пользователям доступны продукты питания, бытовая химия, электроника из ассортимента Fix Price. На рынок ОАЭ компания вышла в прошлом году, открыв по франчайзинговой модели четыре магазина, в том числе в Дубае.