В ДНР нашли подземный склад с натовским оружием ВСУ

В ДНР бойцы Росгвардии нашли крупный подземный склад с оружием НАТО, принадлежащий ВСУ, а также цех по производству дронов-камикадзе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

На складе хранились десятки единиц вооружения, в том числе реактивные гранатометы, огнеметы и болгарский гранатомет Bullspike-AT калибра 72,5 мм. Среди изъятого — 102-миллиметровый британский ПТРК NLAW, боеприпасы различных типов и выстрелы к гранатометам, мины, включая американские противопехотные М18А1 «Клеймор».

Помимо этого, на объекте располагалось помещение, оборудованное для сборки дронов-камикадзе, где находились четыре БПЛА полностью готовых к применению.