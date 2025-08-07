«Мы не включаем системы оповещения, чтобы не создавать дискомфорт»

Региональное управление МЧС на своих интернет-ресурсах опубликовало памятку о том, как действовать при атаках беспилотников. При этом оповещений и сигналов о том, что такая атака началась, в регионе не рассылается и не подается. Как сообщил «Ъ-Приволжье» начальник регионального ГУ МЧС Валерий Синьков, нижегородские власти не сообщают об атаках, чтобы не «будоражить население».

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Начальник ГУ МЧС РФ по Нижегородской области Валерий Синьков

— Всю работу, связанную с безопасностью, координирует оперативный штаб при губернаторе. Мы работаем в общей единой цепочке. Безусловно, на нас возложена, наверное, самая ответственная миссия по информированию населения.

Понятно, что сегодня мы можем предупреждать население, но не каждая авиационная опасность заканчивается прилетами как таковыми. Получается, что мы, образно говоря, можем всю ночь поднимать, будоражить население и говорить «ждите, ждите, ждите» — но к чему это приведет? Как показывает практика взаимодействия с людьми — подобное приведет к отторжению.

Поэтому сегодня мы работаем отдельно с теми объектами экономики и муниципалитетами, которые обучены определенному алгоритму действий. Как только мы получаем какую-либо информацию, в течение часа все те, кто должны ее знать, уже ее знают.

Мы не включаем системы оповещения, только для того чтобы лишний раз не создавать дискомфорт. Очень бы хотелось вообще не прибегать к этому. Вся система сегодня перестроилась, в том числе, сотовые операторы. Да, губернатор вынужден говорить о дискомфорте, связанном с этим (отключения мобильного интернета — Ъ). Но это вынужденная мера, это вопросы объективной безопасности.

Записал Владимир Зубарев