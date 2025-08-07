Население Японии сократилось еще почти на 1 млн человек

В 2024 году число проживающих в Японии японцев сократилось на 908 574 человек, и теперь население страны составляет 120 млн человек. Данные, которые приводятся в новом докладе Министерства внутренних дел и коммуникаций Японии, свидетельствуют о том, что 2024 год стал 16-м подряд, когда население страны сокращалось.

Самая большая численность населения у Японии была в 2009 году — 126,6 млн человек. В последующие годы там стабильно сокращалось число рождений и росло число смертей. В 2024 году в стране родилось чуть меньше 688 тыс. младенцев, и это самый низкий показателей за все время сбора таких данных, то есть с 1968 года. Число смертей в 2024 году — 1,6 млн — стало рекордным за все время учета таких данных. Доля людей трудоспособного возраста от 15 до 64 лет составляет 59%, что намного меньше среднего глобального показателя в 65%. Доля пожилых людей в Японии, напротив, высока — почти 30% всего населения. При этом доля проживающих в стране иностранцев за 2024 год выросла более чем на 10%, до рекордных 3,6 млн человек.

Согласно последним прогнозам японского правительства, сделанным в 2023 году, к 2070 году население страны сократится на 30%, но после этого «темпы сокращения несколько замедлятся, в первую очередь благодаря международной миграции».

Алена Миклашевская